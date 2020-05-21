مشروب سحري يقضي على آلام الظهر

وبحسب ما نشرته صحيفة "إكسبريس" االإنجليزية، يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة المفيدة أكثر من الشاي العادي.

وتحمي مضادات الأكسدة الجسم من الأمراض الضارة، بينما تساعد أيضا في تقليل الالتهابات المسببة لآلام أسفل الظهر لدى البعض.



وقال بربا: "يمكن أن يؤدي تناول بعض الأطعمة إلى جعل ألم ظهرك أسوأ، ولكن هناك أيضا أطعمة تساعد على الشعور بتحسن".