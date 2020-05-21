تسجيل 894 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الامارات

أعلنت دولة الإمارات المتحدة، اليوم الخميس، عن تسجيل 894 إصابة جديدة بفيروس كورونا ونقلت وكالة أنباء "سكاي نيوز" ان "الإمارات تجري 43 ألف فحص جديد للكشف عن فيروس كورونا". وأضافت أنه "تم تسجل 894 إصابة و 964 حالة شفاء و 4 وفيات".

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