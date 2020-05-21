8 نصائح لجعل نكهة المياه ألذ

يعلم الكثيرون أهمية شرب الماء وفوائده من أجل صحة أفضل، لكن الكثير منا لا يجدون شرب الماء العادي أمرا ممتعا، في هذا التقرير نستعرض بعض الحيل البسيطة لجعل مياه الشرب أكثر جاذبية، بحسب موقع Bright Side الأمريكي.يمكنك القيام بذلك فقط عن طريق إضافة مكونات مختلفة، وذلك للحصول مشروبات صحية، ومن السهل اتباع الخطوات في جميع "الوصفات"؛ فكل ما عليك سوى تقطيع المكونات والضغط عليها قليلًا لإخراج عصارتها ووضعها في بعض الماء وتركها في الثلاجة.

الليمون والفراولة

قطّع نصف ليمونة إلى شريحتين، أضف كوب من الفراولة المقطعة. قم بالضغط على هذه القطع برفق للحصول على عصارته. أضف القليل من إكليل الجبل (اختياري) وصب بعض الماء.

ضع شرائح من البرتقال والليمون الحامض والليمون العادي في برطمان. قم بالضغط على هذه القطع برفق للحصول على عصارتها. أضف بعض النعناع، ثم أضف الماء.ستحتاج فقط إلى كوب من الأناناس المفروم، قم بسحق كل القطع، أضف غصن النعناع، وأضف إليه الماء.