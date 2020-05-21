صحة الكرخ تكشف تفاصيل الإصابات المسجلة بكورونا اليوم

اعلنت دائرة صحة الكرخ في بغداد، الخميس، عن تفاصيل الإصابات المسجلة في مستشفياتها بفايروس كورونا اليوم. وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، الخميس، عن تسجيل 153 اصابة جديدة بفايروس كورونا بينها 24 اصابة في الكرخ. وأدناه تفاصيل الاصابات:

-خمس اصابات/ام المعالف/ محلة ٨٤٣

-اصابتان/الرحمانية/محلة ٢٠٨

-اربع اصابات/السيدية/محلة ٨٢١و٨٣٧و ٨٤٨

- ثلاث اصابات/حي الجهاد/محلة٨٨٩و٨٨٧

-اصابة واحدة/الطوبجي/محلة٤٠٨

-اصابة واحدة/حي العدل/محلة٦٤٥

-اصابة واحدة/الخطيب/الزراعي

-اصابة واحدة/الدورة/عرب جبور

-اصابة واحدة/الكاظمية/محلة٤١٥

-اصابة واحدة/الغزالية/محلة ٦٦٧

-اصابتان/مدينة الصدر/محلة٥٤٦والقطع الزراعي قرب حسينية زينب

- اصابتين/الرصافة/الشعب/محلة ٣٥٧





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