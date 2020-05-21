مع تخفيف قيود كورونا.. تحذير للإيطاليين من المرحلة المقبلة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توقع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، الخميس، أن تكون التحديات خلال البضعة أشهر المقبلة أكثر صعوبة وذلك مع تخفيف الحكومة إجراءات مواجهة فيروس كورونا منذ بداية مايو/أياري.

وفي 4 مايو/آيار الجاري، خففت إيطاليا جزئيا إجراءات الإغلاق، حيث سمحت باستئناف عمل شركات الصناعة والبناء.

وطالب كونتي الشعب الإيطالي بالعمل على إبقاء معدلات العدوى قيد السيطرة وتعافي الاقتصاد المتعثر.

وقال كونتي، في خطاب أمام مجلس النواب في روما :"إذا كان الأسوأ قد أصبح خلفنا، فإننا ندين بذلك للمواطنين الذين غيروا أسلوب حياتهم".

وحذر، الشباب على وجه الخصوص، من أنه لم يحن الوقت بعد للاحتفال وإعادة الحياة الليلية، وذلك في ظل ورود تقارير مؤخرا تفيد بتنظيم احتفالات وتجمعات لهم.

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وشدد كونتي على ضرورة المزيد من الالتزام من جانب البنوك، وقال "يمكن للنظام المصرفي وعليه بذل المزيد لتوفير القروض".

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، مؤخرا، السماح للإيطاليين بالسفر بين دول الاتحاد الأوروبي، بدءًا من 3 يونيو/حزيران المقبل، وإلغاء الحجر الإلزامي للزوار الأجانب.

فيما أكدت وزيرة النقل الإيطالية باولا دي ميكلي، الأربعاء، أنه سيكون بإمكان المطارات الإيطالية استئناف عملها اعتبارا من 3 يونيو/حزيران المقبل بعد الإغلاق الذي فرضه انتشار فيروس كورونا المستجد.



وتخرج إيطاليا تدريجيا من عزل تام استمر لنحو شهرين للحد من تفشي وباء كوفيد-19.

وأغلقت إيطاليا، وهي أول دولة أوروبية تضررت من الوباء، العديد من المطارات، بما في ذلك مطار ليناتي في ميلانو، في 12 مارس/آذار الماضي.