فلسطين تعلق تعاونها الأمني مع "سي آي إيه"

أعلنت السلطة الفلسطينية، الخميس، تعليق الاتصالات الأمنية مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي ايه) تطبيقا لقرار الرئيس محمود عباس الثلاثاء.



وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات، للصحفيين في رام الله: "تم إبلاغ وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بأن اتفاق تبادل المعلومات معها لم يعد ساري المفعول".

وأشار عريقات إلى أنه تم وقف التنسيق الأمني مع الجانب الإسرائيلي.

وكانت القيادة الفلسطينية علقت في نهاية عام 2017 اتصالاتها السياسية مع الإدارة الأمريكية إثر قرار الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل،

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ولكنها أبقت على الاتصالات الأمنية إلى أن تم وقفها بشكل كامل الآن.

إلى ذلك، بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الخميس، مع قادة الأجهزة الأمنية آليات تنفيذ قرارات القيادة والرئيس محمود عباس، بشأن العلاقة مع إسرائيل والولايات المتحدة، ووقف كل أشكال التواصل مع كلا الجانبين.

وقال اشتية، في مستهل الاجتماع الذي عقد في مكتبه في رام الله: "إن ضم إسرائيل أجزاء من الضفة يمثل تهديدا وجوديا للمشروع الوطني الفلسطيني وإنهاء لحل الدولتين".

وأضاف: "إسرائيل انتهكت القانون الدولي وخرقت كافة الاتفاقيات الموقعة معها سواء السياسية والأمنية والاقتصادية والقانونية، ومن الآن فصاعدا لن نلتزم بهذه الاتفاقيات من جانبنا أيضا".

والثلاثاء، قال الرئيس الفلسطيني "إن منظمة التحرير ودولة فلسطين قد أصبحت اليوم في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة على تلك التفاهمات والاتفاقات، بما فيها الأمنية".