إرهابي ومهرب للبشر بريء بأمر القضاء التركي!

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ألغت أعلى محكمة تركية إدانة مهرب ساعد مسلحي تنظيم داعش في العبور إلى سوريا، وذلك في اتهامات تتعلق بالإرهاب وجهتها ضده محكمة ابتدائية.
أعلى محكمة تركية تبرئ "إرهابيا" نقل مسلحين لسوريا
وكشف موقع "نورديك مونيتور" السويدي أن أعضاء الغرفة السادسة عشرة لمحكمة الاستئناف العليا، المختصة بمراجعة الإدانات المتعلقة بالإرهاب، قضوا بالإجماع في 12 يوليو العام 2018 بإلغاء إدانة مهرب، لم يذكر اسمه، في اتهامه بمساعدة تنظيم داعش الإرهابي.
محكمة تركية تبرئ سوريًا رغم ثبوت نقله إرهابيين إلى داعش
في المقابل، أيدت المحكمة العليا الإدانة في الاتهامات المتعلقة بالتهريب، لكنها تحمل عقوبة أخف بموجب القانون التركي ولا تنفذ في عديد من القضايا.
وفي تلك القضية تحديدًا، كان المهرب ينقل عناصر تابعة للتنظيم الإرهابي إلى الحدود السورية التركية عبر مركبات مقابل المال عندما ألقي القبض عليه وعناصر من التنظيم.
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