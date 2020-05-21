السيسى يتفقد كاتدرائية السيدة العذراء.. والبابا تواضروس للرئيس: «تعيش وتعمر».. والرئيس: «كلنا واحد»

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كاتدرائية السيدة العذراء مريم بمشروع “بشاير الخير 3”.

وأثناء الجولة، قال البابا تواضروس الثاني، للرئيس عبد الفتاح السيسي: “تعيش وتعمر.. والبركة في الهيئة الهندسية ورجال الأعمال”، ليعلق عليه الرئيس: “كلنا واحد”. حسبما نشر موقع "القاهرة24".

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وفي سياق متصل طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتسليم عقود حكومية للسكان والمستثمرين في مشروع “بشاير الخير” ليتم تقنين كافة الأوضاع.

وأضاف الرئيس خلال افتتاح مشروع “بشاير الخير 3”: “ده كلام لو مشي في دايرة البيروقراطية بتاعتنا هيضيع.. ندي للناس رخصة مبدأية مؤقتة يسكنوا أو يشتغلوا ثم نراجع ونحل أي مشكلة.. القواعد بتتكسر وفقًا للمصلحة”.

وسأل السيسي، اللواء أحمد العزازي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة للمشروعات، عن الفترة الزمنية اللازمة للانتهاء من بناء 550 فدان في منطقة العامرية، فأجابه “العزازي” أنه يمكن ذلك خلال عامين، ليقاطعه السيسي: “متقولش أرقام أنت قبل كده قلت أرقام وزنقت نفسك.. سنتين قليل وهنحتاج مليارات كثيرة”.