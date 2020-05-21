معلومات للـLBCI: تسجيل 18 حالة جديدة بكورونا في مجدل عنجر و6 حالات في مزبود

علمت قناة الـLBCI أنّه تم تسجيل 18 حالة جديدة بفيروس كورونا هذا المساء في مجدل عنجر كما تم تسجيل ست حالات جديدة في مزبود.
وفي وقت سابق، أصدرت غرفة إدارة الكوارث التابعة لوزارة الصحة تقريرها اليومي الذي يتعلق بفيروس كورونا، حيث تم تسجيل 63 جديدة بكورونا، 36 اصابة بين المقيمين و27 بين الوافدين إلى لبنان، ليبلغ العدد الاجمالي 1024 إصابة.
ويشير التقرير الى استقرار عدد الوفيات على 26 حالة وفاة، وارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 663 حالة، وذلك منذ بدء اكتشاف حالات لفيروس كورونا في لبنان بتاريخ 21 شباط 2020.
وأفاد التقرير عن إجراء 67,084 فحصا، مشيرا إلى أن نسبة المصابين الذكور يزيد عددهم عن المصابات الإناث بفارق بسيط، والفئة العمرية الأكثر إصابةً بكورونا في لبنان هي بين 20 و29 عاما.
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