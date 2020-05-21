LBCI: قرار لجم السوق أتى بعد اجتماع ليلي بين دياب وسلامة

أفادت معلومات للـLBCI انه "بعد ثلاثة اسابيع من انتقاد علني شنه رئيس الحكومة حسان دياب على حاكم مصرف لبنان وحديثه عن ريبة في الدور الذي لعبه سلامة في رفع سعر صرف الدولار، وبعد مطالبته بالتدخل للجم ارتفاع سعر صرف الدولار، انفرجت فجأة والتزم الحاكم ببيان علني بتوجه الحكومة الذي يتضمن ايضا تأمين الدولار لاستيراد المواد الغذائية الاساسية بناء على لائحة معدة بين وزير الاقتصاد والتجار ومصرف لبنان".
ولفتت المعلومات إن "محاولات عديدة حدثت في الفترة الاخيرة للتخفيف من حدة موقف دياب من اداء الحاكم الذي اعتبره سلبيا في سوق القطع".
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