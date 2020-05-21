LBCI: قرار لجم السوق أتى بعد اجتماع ليلي بين دياب وسلامة

أفادت معلومات للـLBCI انه "بعد ثلاثة اسابيع من انتقاد علني شنه رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ على حاكم ​مصرف لبنان​ وحديثه عن ريبة في الدور الذي لعبه ​سلامة​ في رفع سعر صرف ​الدولار​، وبعد مطالبته بالتدخل للجم ارتفاع سعر صرف الدولار، انفرجت فجأة والتزم الحاكم ببيان علني بتوجه الحكومة الذي يتضمن ايضا تأمين الدولار لاستيراد المواد الغذائية الاساسية بناء على لائحة معدة بين ​وزير الاقتصاد​ والتجار ومصرف لبنان".

ولفتت المعلومات إن "محاولات عديدة حدثت في الفترة الاخيرة للتخفيف من حدة موقف دياب من اداء الحاكم الذي اعتبره سلبيا في سوق القطع".