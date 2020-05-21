أكد ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​، في حديث تلفزيوني، ان "المرجعية السياسية هي الناظمة لبعض الاجراءات التي ستتبع في الفترة القادمة لاسيما الاجراءات المتعلقة بصلاة العيد"، مشيراً الى ان "قانون التعبئة العامة في المراحل ​الجديدة​ سمح سمح لدور العبادة بإعادة ​الفتح​ ولكن بشرط ان يتم اتخاذ كافة التدابير الوقائية لمنع انتشار الفيروس، ويجب على الجميع ان يفهم طبيعة المرحلة التي نمر بها، خاصة وانه لدينا عدد كبير من المغتربين يعودون من الخارج".

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كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة: سمحنا لدور العبادة بإعادة الفتح ولكن بشرط اتخاذ الاجراءات الوقائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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