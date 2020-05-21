الوفد اللبناني المفاوض عقد اجتماعه الخامس مع صندوق النقد بحضور رياض سلامة والاجواء ايجابية

أشار المكتب الاعلامي في وزارة المالية الى ان "الوفد المفاوض اللبناني برئاسة وزير المالية غازي وزني عقد اجتماعه الخامس مع صندوق النقد الدولي، بحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على رأس فريق من البنك المركزي وفريق من لجنة الرقابة على المصارف، واتّسمت الأجواء بالإيجابية، وستستكمل الاجتماعات غداً الجمعة".
وفي وقت سابق، رد المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس خلال المؤتمر الصحفي الدوري لصندوق النقد الدولي اليوم على الأسئلة المتعلقة بلبنان، واصفاً المحادثات حتى الآن بأنها بناءة ومستمرة عن بُعد.
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