المتحدث باسم صندوق النقد الدولي: المحادثات مع لبنان بناءة

رد المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس خلال المؤتمر الصحفي الدوري لصندوق النقد الدولي اليوم على الأسئلة المتعلقة بلبنان، واصفاً المحادثات حتى الآن بأنها بناءة ومستمرة عن بُعد.
وتابع رايس :"يجتمع موظفو صندوق النقد الدولي مع السلطات اللبنانية في محاولة لفهم وجهات نظرهم وخططهم للمضي قدماً بشكل أفضل".
وأضاف: "كما قلت في السابق، سنصف الخطة الاقتصادية للحكومة على أنها نقطة بداية جيدة لهذه المناقشات"، مشيراً الى أن "الخطة تُشخص العديد من القضايا الاقتصادية التي تواجه لبنان وتقترح مجموعة شاملة من السياسات لمعالجتها.
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