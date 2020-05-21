باسيل: توصّلنا مع برّي الى اقتراح قانون الكابيتل كونترول لضبط تحويل الأموال الى الخارج

أشار رئيس ​التيار الوطني الحر​ النائب ​جبران باسيل​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى انه "توصّلنا مع رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه برّي​ الى اقتراح قانون الكابيتل كونترول لضبط تحويل الأموال الى الخارج"، مؤكدا أن "اقراره سيمنع التحاويل الاستنسابية مستقبلاً،ولكن ماذا عمّا سبق حين حُرم ​اللبنانيون​ من سحب ودائعهم؟ نحن قدّمنا قانوناً لاستعادة التحاويل ونأمل اقراره في الجلسة المقبلة،وننتظر لنرى من معه".

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