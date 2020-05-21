اندلاع حريق في المنصورية مقابل مستشفى Belle vue

اندلع قبل قليل حريق في أحد الاحراج بالقراب من المباني السكنية في منطقة المنصورية مقابل ​مستشفى​ Belle vue، وقد ارتفعت سحب الدخان في ارجاء المنطقة.

وناشد الاهالي فرق ​الدفاع المدني​ ورجال الاطفاء التدخل في اسرع وقت والعمل على إخماد الحريق قبل أن يمتد إلى المنازل المحيطة.