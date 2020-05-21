اندلاع حريق في المنصورية مقابل مستشفى Belle vue

اندلع قبل قليل حريق في أحد الاحراج بالقراب من المباني السكنية في منطقة المنصورية مقابل مستشفى Belle vue، وقد ارتفعت سحب الدخان في ارجاء المنطقة.
وناشد الاهالي فرق الدفاع المدني ورجال الاطفاء التدخل في اسرع وقت والعمل على إخماد الحريق قبل أن يمتد إلى المنازل المحيطة.
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