اعلنت بلدية داربعشتار – ​الكورة​، في بيان، ان" فريق التدخل البلدي السريع سيتابع يوميا الوضع الصحي والاجتماعي طيلة فترة الحجر للوافدين الذين وصلوا بالأمس الى البلدة قادمين من دبي و​البرازيل​، وقد جاءت نتيجة فحصوصاتهم هم سلبية ويلتزمون ​الحجر المنزلي​".

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كانت هذه تفاصيل خبر بلدية داربعشتار: سنتابع يوميا الوضع الصحي والاجتماعي للوافدين من دبي والبرازيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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