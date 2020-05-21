LBC: سلطات سوريا تقفل مسارب تهريب بوادي العشاير واشتباك مع مهربين أدى إلى مقتل ضابط و٣ عناصر من الجيش السوري

افادت قناة الـ"LBCI" بأنه اثر زيارة المدير العام للامن ​اللواء عباس ابراهيم​ إلى ​سوريا​، أقفلت ​السلطات السورية​ مسارب تهريب في وادي العشاير، مشيرة الى ان "دوريات سورية اشتبكت مع مهربين في بلدة وجه الحجر المحاذية لبلدة حنيدر في عكار ما ادى الى مقتل ضابط و٣ عناصر من ​الجيش السوري​، وتم توقيف اشخاص لهم علاقة بالتهريب". ​​​​​​​

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