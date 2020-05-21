النشرة: عناصر أمن الدولة جالوا في اسواق صيدا لمتابعة الاجراءات الوقائية

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا ان دورية من ​امن الدولة​ جالت في اسواق صيدا التجارية، لتوعية رواده على ضرورة التزام الاجراءات الوقائية المطلوبة اثناء ​التسوق​ لجهة وضع الكمامات وارتداء القفازات.

ولاحظ عناصر الدورية أن عددا من المواطنين لا يلتزمون بالاجراءات لا سيما عند دخولهم المحلات الكبرى في السوق، فتم إلزامهم بوضع الكمامات.

وفي وقت سابق، أصدرت غرفة إدارة الكوارث التابعة لوزارة الصحة تقريرها اليومي الذي يتعلق بفيروس ​كورونا​، حيث تم تسجيل 63 جديدة بكورونا، 36 اصابة بين المقيمين و27 بين الوافدين إلى لبنان، ليبلغ العدد الاجمالي 1024 إصابة.

ويشير التقرير الى استقرار عدد الوفيات على 26 حالة وفاة، وارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 663 حالة، وذلك منذ بدء اكتشاف حالات لفيروس كورونا في لبنان بتاريخ 21 شباط 2020.