النشرة: وقفة احتجاجية امام مؤسسة كهرباء لبنان الجنوبي في صيدا استنكاراً للتقنين القاسي

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان مجموعة من ناشطي حراك "صيدا تنتفض"، نظموا وقفة احتجاج امام مؤسسة "كهرباء لبنان" الجنوبي في صيدا، استنكارا للتقنين القاسي ب​التيار الكهربائي​ مع ارتفاع ​درجات الحرارة​ والرطوبة و​الصوم​ في ​شهر رمضان​ المبارك. إضغط للمزيد

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