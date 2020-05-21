أقلت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية بعد ظهر اليوم، عددا من العاملات الاثيوبيات اللواتي يعملن في لبنان، الى اديس ابابا.
وتولى الفريق الطبي التابع لوزارة الصحة العامة في المطار قياس درجة حرارتهن و تزويدهن بالتعليمات الضرورية اثناء السفر.
واشترطت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية على العائلات التي تود ترحيل العاملات لديهن حجز فندق لهن في أديس أبابا بالدولار الأميركي لمدة 14 يوما، وهي مدة الحجر الصحي بسبب انتشار فيروس كورونا ، مما شكل عائقا امام ترحيل اعداد كبيرة منهن الى بلدهن. واقتصر عدد المسافرات اليوم على العشرات منهن كما قالت العائلات اللواتي أوصلن تلك العاملات الى المطار بعد ظهر اليوم، على الرغم من انهن كن بالمئات في مكاتب الحجز.
كانت هذه تفاصيل خبر طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية اقلت عددا من العاملات الاثيوبيات الى اديس ابابا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.