اشرف الامن العام اللبناني على انجاز المرحلة الرابعة من عملية ادخال اللبنانيين عبر نقطة العبودية الحدودية شمالا مع سوريا، وذلك وفق الخطة التي اقرها المجلس الاعلى للدفاع، وذلك بمواكبة فريق صحي من مركز طبابة محافظة عكار باشراف الدكتور حسن شديد، وفريق من الصليب الاحمر اللبناني.
هذا وسجل دخول اكثر من 100 شخص عبر هذه النقطة، اخضعوا جميعهم للمعاينة الطبية ولفحص حرارة الجسم، ولاخذ عينات الPCR الخاصة بفيروس كورونا المستجد. وسط تدابير الوقاية والحماية واحترام المسافة الامنة.
كانت هذه تفاصيل خبر الامن العام اشرف على انجاز المرحلة 4 من عملية ادخال اللبنانيين عبر العبودية واخضاعهم للفحص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.