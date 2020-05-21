الامن العام اشرف على انجاز المرحلة 4 من عملية ادخال اللبنانيين عبر العبودية واخضاعهم للفحص

اشرف ​الامن العام اللبناني​ على انجاز المرحلة الرابعة من عملية ادخال اللبنانيين عبر نقطة ​العبودية​ الحدودية شمالا مع ​سوريا​، وذلك وفق الخطة التي اقرها ​المجلس الاعلى للدفاع​، وذلك بمواكبة فريق صحي من مركز طبابة محافظة عكار باشراف الدكتور حسن شديد، وفريق من ​الصليب الاحمر اللبناني​.

هذا وسجل دخول اكثر من 100 شخص عبر هذه النقطة، اخضعوا جميعهم للمعاينة الطبية ولفحص حرارة الجسم، ولاخذ عينات الPCR الخاصة ب​فيروس كورونا​ المستجد. وسط تدابير ​الوقاية​ والحماية واحترام المسافة الامنة.

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