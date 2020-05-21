الصحة الأردنية: الاستمرار بفرض حظر التجول الشامل كلما دعت الحاجة

أعلن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، استمرار سلطات البلاد بفرض ​حظر التجول​ الشامل بين فترة وأخرى وكلما دعت الحاجة.

ولفت العضايلة إلى أن "التعديل الذي اتخذته خلية ​الأزمة​ أمس بشأن إجراءات عيد الفطر السعيد، كان أمرا اضطراريًا، اتخذه ​وزير الصحة​ واللجان الوبائية في ضوء تطورات الوضع الوبائي في المملكة، وارتفاع عدد الإصابات بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية".

كما أفاد بأن "المؤشرات الوبائية خلال الأيام الماضية لم تكن مريحة، وأعداد الإصابات المتزايد يتطلب تشديد الإجراءات مرة أخرى، وهو ما دفعنا لاتخاذ القرارات التي أعلنا عنها مساء أمس الأربعاء"، منوّهًا بأنه "بشكل عام، سنستمر بفرض حظر التجول الشامل بين فترة وأخرى، بما يساعد على كبح جماح انتقال العدوى إن تسارعت – لا قدّر الله – وبما يمكّن هذا فرق التقصي الوبائي من تنفيذ الفحوصات المبرمجة والعشوائية".