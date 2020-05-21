أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية ان "البنتاغون ليس لديه أي تعليق بخصوص الإعلان الأميركي عن نية الانسحاب من معاهدة الأجواء المفتوحة، وأحالت الاستفسارات حول الأمر ليتم توجيهها إلى البيت الأبيض".
وشدد المتحدث على أن "الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة باتفاقيات تعزز أمنها والمتحالفين معها، وهي قابلة للتحقق منها وقابلة للتنفيذ، وتشمل الشركاء الذين يمتثلون بمسؤولية لالتزاماتهم".
كانت هذه تفاصيل خبر البنتاغون: لا تعليق بشأن اتفاقية السماوات المفتوحة وملتزمون بما يعزز الأمن الأميركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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