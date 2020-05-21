البنتاغون: لا تعليق بشأن اتفاقية السماوات المفتوحة وملتزمون بما يعزز الأمن الأميركي

أعلن المتحدث باسم ​وزارة الدفاع الأميركية​ ان "​البنتاغون​ ليس لديه أي تعليق بخصوص الإعلان الأميركي عن نية الانسحاب من معاهدة الأجواء المفتوحة، وأحالت الاستفسارات حول الأمر ليتم توجيهها إلى ​البيت الأبيض​".

وشدد المتحدث على أن "​الولايات المتحدة​ ما زالت ملتزمة باتفاقيات تعزز أمنها والمتحالفين معها، وهي قابلة للتحقق منها وقابلة للتنفيذ، وتشمل الشركاء الذين يمتثلون بمسؤولية لالتزاماتهم".