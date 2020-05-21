الكاظمي: إحباط غزوة إرهابية بعد الاعترافات التي أدلى بها قرداش

أعتبر رئيس الوزراء العراقي ​مصطفى الكاظمي​، خلال الاجتماع الأول للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات إن ​الحكومة​ تركز على مواجهة ​الوضع الأمني​ وتزايد نشاط تنظيم "داعش"، وأنها أحبطت "غزوة إرهابية" كشفت عنها التصريحات التي أدلى بها القيادي في تنظيم "داعش" عبد القادر قرداش الذي تم اعتقاله مؤخرًا".

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