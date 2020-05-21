السلطات الإيطالية تسجل 156 حالة وفاة جديدة بسبب كورونا و642 إصابة

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية تسجيل 156 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بالتالي العدد الإجمالي للوفيات إلى 32 ألفا و 486 شخصًا.

ولفتت السلطات إلى أنه تم تسجل 642 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات في عموم البلاد إلى أكثر من 228 ألفا.

من جهته، أشار رئيس الوزراء الإيطالي ​جوزيبي كونتي​، في وقت سابق من هذا اليوم، إلى أن "​إيطاليا​ تجاوزت الجزء الأسوأ في ​حالة الطوارئ​ التي تسبب فيها مرض "كوفيد19"، منوّهًا بأنه "يتعين على البلد الآن دخول المرحلة الجديدة بثقة ومسؤولية في ظل رفع إجراءات العزل العام بتأن".