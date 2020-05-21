وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق: حظر التجوال لـ5 أيام في المحافظة

أعلن عضو خلية ​الأزمة​ في ​كركوك​ شمالي ​العراق​ دلير صمدعن "حظر التجوال لـ5 أيام في المحافظة، ويبدأ حظر التجوال من الأحد 24 ايار، ولغاية 28 من الشهر الجاري"، مشيراً الى ان "كل من يقوم بخرق الحظر تتم محاسبته، وتضمنت المقررات أيضا، إغلاق كافة المحال التجارية والافران وكافة الأماكن التي فك الحظر عنها مسبقاً".

ويستثنى من حظر التجوال، ​القوات​ الأمنية والفرق الصحية والإسعاف، ويسمح لهم بالحركة أثناء أوقات عملهم الرسمي.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، وباءً عالمياً، في يوم ‏‏11 آذار نسبة لانتشاره السريع، وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏على اتخاذ إجراءات غير مسبوقة، و‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة، بينما لا يزال العلماء يسعون للوصول إلى علاج أو لقاح واقٍ لإيقاف الانتشار.