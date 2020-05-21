الصحة الإسبانية: حصيلة الوفيات بكورونا انخفضت إلى ما دون الـ50 حالة

أعلنت ​وزارة الصحة​ الإسبانية أن "الحصيلة اليومية للوفيات ب​فيروس كورونا​ في البلاد، انخفضت إلى ما دون الـ50 حالة، مسجلة 48 حالة خلال 24 ساعة الماضية، وذلك لأول مرة منذ 16 اذار الماضي"، مشيرة الى ان "إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس بلغ 27940، فيما ارتفع العدد الكلي للإصابات إلى 233037 حالة بعد تسجيل 482 حالة جديدة اليوم الخميس".

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، وباءً عالمياً، في يوم ‏‏11 آذار نسبة لانتشاره السريع، وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏على اتخاذ إجراءات غير مسبوقة، و‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة، بينما لا يزال العلماء يسعون للوصول إلى علاج أو لقاح واقٍ لإيقاف الانتشار.