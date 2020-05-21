ظريف للغرب: لا ينبغي أن يدفع الفلسطينيون ثمن جرائمكم أو إحساسكم بالذنب

توجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إلى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو وبعض الدول الأوروبية، مؤكدًا أنه "لا ينبغي أن يدفع الفلسطينيون ثمن جرائمكم أو إحساسكم بالذنب"، متسائلًا "لماذا تخاف الولايات المتحدة والغرب من الديمقراطية".
وفي تغريدة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أكد ظريف أنه "أمر مثير للاشمئزاز أن يقوم من وجدت حضارتهم الحل النهائي في غرف الغاز، بمهاجمة من يبحثون عن الحل الحقيقي في صناديق الاقتراع ومن خلال الاستفتاء".
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