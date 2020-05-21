ترامب: روسيا لم تلتزم بمعاهدة السماء المفتوحة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ان "علاقته جيدة مع روسيا، ولكن الاخيرة لم تلتزم بمعاهدة السماء المفتوحة"، مشيراً الى ان "واشنطن قررت الانسحاب من الاتفاقية المبرمة عام 1992".
من جهتها، أعلنت الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة لم تبلغها رسميا بعد بانسحابها من اتفاقية السماء المفتوحة"، معربة عن "خيبة أملها إزاء هذا القرار".
وتضم اتفاقية السماء المفتوحة 32 دولة، وتسمح بتحليق طائرات مراقبة غير مسلحة في أجواء الدول الأعضاء، بهدف تعزيز التفاهم المتبادل والثقة عن طريق منح جميع القوى دورا مباشرا في جمع المعلومات عن القوات العسكرية والأنشطة التي تهمها.
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