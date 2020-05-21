الراعي: نسعى للقيام بواجب المحبة والخدمة من خلال خطة الاغاثة البطريركية

أشار البطريرك الماروني الكردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​ إلى أنه "فيما نحن نعيش أزمة اقتصادية ومعيشية قاسية على شرائح واسعة من أبناء شعبنا، نسعى الى القيام بواجب المحبة والخدمة من خلال خطة الاغاثة البطريركية التي وضعنا فيها امكانيات كنيستنا لخدمة أبنائها، مكملين مسيرة الحويك وعريضة وسواهما من بطاركتنا للاضطلاع بهذا الواجب".

وخلال صلاة على مدفن البطريرك أنطون عريضة القائم في كنيسة الكرسي البطريركي في ​الديمان​، وذلك في الذكرى السنوية الخامسة والستين لوفاته يوم خميس الصعود سنة 1955، أشار البطريرك إلى أنه "نستحضر روح المثلث الرحمات البطريرك أنطون عريضة في زمن تتشابه صعوباته وتحدياته بتلك التي عرفها عهده في حقبة الحرب العالمية الثانية"، منوّهًا بأنه "نستلهم روحانية خدمة المحبة والعناية بالضعفاء التي جسدها عريضة بمبادرات ملموسة تجاه المحتاجين والمرضى. لقد أطلق البطريرك عريضة مبادرات المحبة والرحمة حين كان ​مطران​ طرابلس في الحرب العالمية الاولى، ومن ثم حين عايش حقبة الحرب العالمية الثانية، وهو بطريرك، مكملاً عهد سلفه الحويك، ليشكلا مدرسة في محبة الفقراء".

وخلال انتقاله مساء أمس الى كرسي الديمان، خارج الموعد الصيفي، للاطلاع على بعض الاشغال التنموية الجارية على املاك البطريركية، وعلى خطوات تعزيز استثمار الاراضي الزراعية، التي وضعت ضمن خطة الاغاثة البطريركية مواكبة للازمة المعيشية الراهنةـ جدد الراعي توجيهاته بضرورة استثمار المساحات القصوى من الاراضي الزراعية، وتسهيل ذلك للعائلات المزارعة وتطوير امكانيات دعمها.