الشرطة البريطانية: جونسون لن يتعرض للتحقيق إثر ادعاءات بصلته بسيدة أعمال أميركية

أكد المدير العام للمكتب المستقل لسلوك الشرطة في ​بريطانيا​، مايكل لوكوود، أن "رئيس الوزراء ​بوريس جونسون​ لن يتعرض للتحقيق إثر ادعاءات بصلته بسيدة الأعمال الأميركية جنيفر أركوري"، لافتًا إلى أنه "لا توجد أي أدلة على أن جونسون استخدم نفوذه لمنح أركوري أموالا أو تسهيل مشاركتها في بعثات تجارية".

من جهته، رحب المتحدث باسم جونسون "برفض هذه الشكوى المدفوعة سياسيا"، منوّهًا بأنها "كانت إضاعة لوقت الشرطة". وشدد على أن "مثل هذه المزاعم الكيدية عن ارتكاب جونسون هذه المخالفات باطلة ولا أساس لها".

بدورها، أفادت أركوري بأن "علاقة خاصة جدا جمعتها بجونسون، وأن ما ألّف بينهما كان الأدب الكلاسيكي، نافية أن يكون أظهر لها أي محاباة".