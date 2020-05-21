الصحة الباكستانية: عدد الوفيات جراء الكورونا تجاوز حاجز الألف بعد رفع القيود

أعلنت ​وزارة الصحة​ الباكستانية ان "عدد ​الإصابات​ ​الجديدة​ ب​فيروس كورونا​ اتجه للصعود في الأيام الأخيرة مقتربا من 50 ألفا، في حين تجاوزت الوفيات حاجز الألف، بعد رفع قيود احتواء الفيروس".

هذا وكان رئيس الوزراء ​عمران خان​، دافع عن قرار رفع القيود الأسبوع الماضي، موضحاً ان "انتشار الفيروس كان أقل من التوقعات".

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، وباءً عالمياً، في يوم ‏‏11 آذار نسبة لانتشاره السريع، وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏على اتخاذ إجراءات غير مسبوقة، و‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة، بينما لا يزال العلماء يسعون للوصول إلى علاج أو لقاح واقٍ لإيقاف الانتشار.