شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز رسائل الرئيس السيسى للمصريين والمسئولين فى افتتاح مشروع بشاير الخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، عددا من الرسائل للمصريين والمسئولين بالدولة والمستثمرين، اليوم الخميس، خلال افتتاح مشروع بشاير الخير فى الإسكندرية.

وهو المشروع الذى يعد نقلة نوعية كبيرة للسكن الآدمى لمنطقة غيط العنب، حيث تم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية من بشاير الخير، وتظل الأعمال مستمرة فى المراحل الباقية، والتى تفتح تباعا.

ونرصد أبرز هذه الرسائل:

- الدولة المصرية لديها القدرات لمواجهة كورونا والأمراض الأخرى

- أزمة فيروس كورونا تدار بشكل علمى واحترافى..والأرقام فى الحدود الطبيعية

- أزمة كورونا من الأول فى حضن الدولة ووزارة الصحة

- للأطقم الطبية: لكم الشكر والتقدير لدوركم فى مواجهة كورونا

- الأزمة تتوقف على جدارة تصرفات المصريين وليس النظام الصحى فقط.

- طالب المصريين بممارسة الرياضة وتناول الأطعمة المساعدة لقوة المناعة

- وجه بتغيير أسماء الشوارع فى المدن الجديدة، والمشروعات القومية بأسماء الشهداء من رجال الجيش والشرطة والأطباء

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- طالب بالقبض على مخالفي البناء وعدم الاكتفاء بإزالة البناء المخالف

- قال بحسم: "عندنا 10 آلاف مخالف يبقيى يتقبض على 10 آلاف مخالف"

- البناء العشوائى حال 50% من مساكن مصر ونحتاج للتحرك الدائم

- التقاضى بين أجهزة الدولة آخر إجراء ممكن نعمله

- وللمسئولين: الأمن مش انك تمسك مجرم الأمن أنك تمنع فاسد

- للمحافظين: من حقك تقولى هوقف التراخيص لوقف النمو العشوائى وتحديد سعة أى كيان جديد

- لمستثمرى الإسكندرية: لو سحمتم تقدموا واشتغلوا ونراعى العقد الحكومى

- وعن إزالة مساجد محور المحمودية: قالوا إزاى تشيل بيوت ربنا طب وأنت أزاي تبني على حاجة مش بتاعتك وبنيناها تانى

- كثافة الحركة على طرق الإسكندرية صعبة ولابد من وجود محاور لتيسير حركة الطرق ومنهم محور المحمودية

- لا يمكن بناء دولة عظيمة إلا بالتعاون