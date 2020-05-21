شكرا لقرائتكم خبر عن طرح أحدث أغنيات الملحن وليد سعد "ما تغيبش ثوانى" فى عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‏انتهى الملحن وليد سعد من تسجيل ألحان أغنيته الجديدة "ما تغيبش ثوانى" فى أول تعاون بينه وبين شركة لايف ستايلز ستوديوز، وقد طرحت الشركة برومو الأغنية التى يقوم بغنائها المطرب الكبير وائل جسار .

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الأغنية من كلمات خالد تاج الدين، وألحان وليد سعد وتوزيع : وليد شراقي ومن إخراج فادى حداد

ومن المقرر ان يتم طرح الأغنية فى أول أيام عيد الفطر المبارك.

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يذكر أن الملحن وليد سعد قدم من قبل العديد من الالحان الناجحة التى ارتبطت باسم الفنان وائل جسار وجميعها اصبحت علامات فى مشوار وائل جسار الفنى ومن بينها "مشيت خلاص" و"خلينى ذكره" و"غريبة الناس "و"يوم زفافك" و"بتوحشنى" و"لمين هعيش"

ولم يتوقف ابداع وليد سعد عن هذا الحد بل قام بابداع العديد من الالحان الناجحة التى تنوعت بين الالحان الوطنية و الاجتماعية والعاطفية والانسانية ومن أشهر هذه الألحان الأعمال التى أبدعها وليد سعد "الليلة المحمدية" و"عمرى و ذكرياته" وقلبك حنين يا نبى" و"بحبك يا مصر".