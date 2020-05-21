طبيبة كندية: لا مفر من موجة ثانية لكورونا في البلاد

قالت كبيرة الأطباء في مقاطعة بريتش كولومبيا الكندية، إن موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" أمر لا مفر منه في كندا، مطالبة بالاستعداد لهذه الموجة مبكرا.



وقالت الدكتورة بوني هنري، مسؤولة الصحة بالمقاطعة - في مقابلة هيئة الإذاعة الكندية-: "المتفائل في داخلي يود أن يعتقد أنه ربما

سيختفي، وسوف يتحول الفيروس ولن يصبح أسوأ. لكنكم تعلمون أنه لم يكن لدينا أبدا جائحة في التاريخ دون أن يكون هناك موجة ثانية".

وقادت هنري، التي كانت في الخطوط الأمامية لتفشي السارس في البلاد من عام 2002 إلى

عام 2003، استجابة مقاطعة بريتش كولومبيا لتفشي الفيروس.

وأشادت جميع الأوسط بدورها الذي نجح في تسوية المنحنى قبل العديد من الأقاليم الأخرى.

وسجلت البلاد 414 حالة إصابة مؤكدة اليوم الخميس ليرتفع عدد الحالات في البلاد إلى 80545 حالة، بجانب 32 حالة وفاة، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 6063 حالة، وجاءت جميع الإصابات في مقاطعة أونتاريو، التي تخطى بها حالات الوفاة حاجز الألفي حالة.