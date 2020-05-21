قالت كبيرة الأطباء في مقاطعة بريتش كولومبيا الكندية، إن موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" أمر لا مفر منه في كندا، مطالبة بالاستعداد لهذه الموجة مبكرا.
سيختفي، وسوف يتحول الفيروس ولن يصبح أسوأ. لكنكم تعلمون أنه لم يكن لدينا أبدا جائحة في التاريخ دون أن يكون هناك موجة ثانية".
وقالت الدكتورة بوني هنري، مسؤولة الصحة بالمقاطعة - في مقابلة هيئة الإذاعة الكندية-: "المتفائل في داخلي يود أن يعتقد أنه ربما
وقادت هنري، التي كانت في الخطوط الأمامية لتفشي السارس في البلاد من عام 2002 إلىعام 2003، استجابة مقاطعة بريتش كولومبيا لتفشي الفيروس.
وأشادت جميع الأوسط بدورها الذي نجح في تسوية المنحنى قبل العديد من الأقاليم الأخرى.
وسجلت البلاد 414 حالة إصابة مؤكدة اليوم الخميس ليرتفع عدد الحالات في البلاد إلى 80545 حالة، بجانب 32 حالة وفاة، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 6063 حالة، وجاءت جميع الإصابات في مقاطعة أونتاريو، التي تخطى بها حالات الوفاة حاجز الألفي حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر طبيبة كندية: لا مفر من موجة ثانية لكورونا في البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.