العراق.. كركوك تعلن حظرا مشددا للتجوال لـ5 أيام

أعلن عضو خلية الأزمة في كركوك شمالي العراق، دلير صمد، اليوم الخميس، حظر التجوال لـ5 أيام في المحافظة وفقالموقع روسيا اليوم.
وقال صمد: "يبدأ حظر التجوال من الأحد 24 مايو، ولغاية 28 منالشهر الجاري".
ومن جهتها، أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق، الاثنين الماضي، بدء حظر التجوال المشدد من اليوم الأول لعيد الفطر، ولمدة 3
وقالت الوزارة في بيانها، إن "كل من يقوم بخرق الحظر تتم محاسبته"، وتضمنت المقررات أيضا، إغلاق كافة المحال التجارية والافران وكافة الأماكن التي فك الحظر عنها مسبقا.
ويستثنى من حظر التجوال، القوات الأمنية والفرق الصحية والإسعاف، ويسمح لهم بالحركة أثناء أوقات عملهم الرسمي.
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