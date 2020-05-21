شركة بريطانية تطلق أقمارا صناعية من على متن طائرة

تعتزم شركة Virgin Orbit البريطانية اختبار منظومة جوية فضائية لإطلاق الأقمار الصناعية إلى مدار الأرض.

وبحسب رئيس الشركة الملياردير البريطاني، ريتشارد برينسون، أن الشركة ستجري اختباراتهافي 23 و24 أو25 مايو الجاري.

كما قالت قناة CNBC التلفزيونية إن القرار النهائي بموعد اختبار المنظومة لم يتخذ بعد.

ويقضي برنامج الاختبار بأن طائرة "بوينغ 747 " المطورة تقلع الساعة 13.00 بتوقيت الشاطئ الشرقي الأمريكي من مطار فضائي

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في صحراء مهاوى بولاية كاليفورنيا لتحلق فوق المحيط الهادئ، ثم ينفصل عنها صاروخ الوقود، وسيتم تشغيل محركات الصاروخ أوتوماتيكيا.

يذكر أن يونيو الماضي شهد اختبارا مماثلا للمنظومة الجوية الفضائية التابعة لشركة "فرجين أوربيت" البريطانية، لكن الصاروخ لم يحمل آنذاك الوقود ولم يشغل محركاته.

وقالت القناة التلفزيونية إن طائرة " بوينغ – 747"

حلقت الأسبوع الماضي حاملة الصاروخ فوق المحيط الهادئ، دون أن تطلقه.

جدير بالذكر أن شركة أخرى تابعة للملياردير، ريتشارد برينسون، وهي Virgin Galactic، أجرت يوم 1 مايو الجاري أول اختبار جوي لمركبة Unity الجوية الفضائية التي أطلقتها طائرة Eve على ارتفاع 15.2 كيلومتر. وتسارعت المركبة في الجو حتى سرعة 0.7 ماخ (ما يعادل نحو 800 كيلومتر في الساعة)، ثم هبطت في مطار نيو مكسيكو الأمريكي.

وتخصص تلك المركبة لنقل السياح الفضائيين إلى مدار الأرض المنخفض والقيام برحلات فضائية سياحية منتظمة.