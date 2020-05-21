تعيينات في مناصب حكومية بمحافظة حضرموت

أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مرسوما رئاسيا، قضى بتعيينات في مناصب حكومية بمحافظة حضرموت. وعيّن الرئيس هادي، بموجب قرار رئاسي رقم (4) لسنة 2020، الدكتور أحمد سالم أحمد باصريح، وكيلا لمحافظة حضرموت للشؤون المالية والإدارية. وقضت المادة الثانية من القرار بتعيين المهندس أمين سعيد عمر بارزيق وكيلا لمحافظة حضرموت للشؤون الفنية، حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية. كما قضت المادة الثالثة من القرار تعيين صالح أحمد محسن الأحمدي وكيلا لمحافظة حضرموت لشؤون الأمن والدفاع. وعيّن الرئيس اليمني، بموجب القرار، خليل فؤاد بامطرف وكيلا لمحافظة حضرموت لشؤون المرأة.



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