مجلس مشايخ وأعيان ليبيا يطالبون بوقف الغزو التركي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 مايو 2020 06:39 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 21 مايو 2020 06:39 مساءً - مشاركة

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وفي الأثناء، أكد رئيس أركان القوات الجوية بالجيش الليبي صقر الجروشي، على أن سلاح الجو أوشك على تنفيذ أكبر عملية جوية في تاريخ ليبيا، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام ليبية.

وأضاف الجروشي أن الساعات المقبلة ستكون مؤلمة جدا على جميع المواقع والمصالح التركية في جميع المدن، والتي ستصبح أهدافا مشروعة لمقاتلات سلاح الجو، مطالبا المدنيين بالابتعاد عنها.

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من جانبها، هددت أنقرة بأن هجمات الجيش الليبي على المصالح التركية سيكون لها عواقب وخيمة.

قدم مفتي ليبيا، الصادق الغرياني، الشكر لكل من تركيا وقطر، لدعمهما استقرار الشعب الليبي على حد تعبير الغرياني.

الغرياني وفي فيديو نشرته دائرة الإفتاء الليبية، رأى أن الرئيس التركي دعم كتائب الوفاق وتحمل من جراء ذلك العناء، مثنيا على دعم قطر لليبيا منذ2011.