القارة العجوز تسجل أكثر من نصف وفيات كورونا بالعالم

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وبلغ إجمالي الوفيات حتى ظهر الخميس 170,032 وفاة من بين 1,957,819 إصابة، تكون أوروبا القارة الأكثر تضرراً من وباء كوفيد-19 الذي أودى بحياة 328.324 شخصاً في العالم.

وأكثر الدول تأثراً من حيث عدد الوفيات في القارة، هي المملكة المتحدة 35,704 وفيات، تليها إيطاليا بواقع 32,330 وفاة، تليهما فرنسا التي سجلت 28,132 وفاة، ومن ثم إسبانيا التي أودى فيها الوباء بوفاة 27,888 شخصا.

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من جانبها حذرت مسؤولة أوروبية، في مقابلة مع صحيفة الغارديان البريطانية، من أن أوروبا ستواجه موجة ثانية من فيروس كورونا الجديد، المسبب لوباء كوفيد-19 وأنذرت قائلة: “الآن ليس وقت الاسترخاء”.

وأضافت رئيسة فريق الاتحاد الأوروبي المسؤول عن التعامل مع أزمة فيروس كورونا الجديد، الدكتورة أندريا آمون، أن “على أوروبا أن تستعد للموجة الثانية”، من الوباء.

وكانت أندريا مستشارة للحكومة الألمانية، وتشغل حاليا منصب مديرة المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، وهي وكالة الاتحاد الأوروبي المسؤولة عن تقديم المشورة للحكومات بشأن مكافحة الأمراض.

وتقول العالمة الأوروبية إن “احتمال حدوث موجة ثانية من الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء أوروبا لم يعد نظرية بعيدة التحقق”. وتابعت “متى وما حجم (الموجة الثانية)… هو السؤال من وجهة نظري”.