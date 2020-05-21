جونسون لن يواجه تحقيقاً جنائيًّا بشأن علاقته بسيّدة أعمال أميركيّة

قال المكتب المستقل لسلوك الشرطة في بريطانيا، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون لن يواجه إجراء جنائيا عقب مزاعم بارتكابه مخالفات بسبب صلته بسيدة الأعمال الأمريكية جنيفر أركوري التي تعمل في مجال التكنولوجيا.

وفتح المكتب تحقيقا في أيلول الماضي بعد أن ذكر تقرير صحافي أن جونسون تقاعس، عندما كان رئيس بلدية لندن، عن كشف علاقته الشخصية بأركوري التي حصلت على آلاف الجنيهات الإسترلينية من مخصصات الأعمال العامة، وعلى أماكن في رحلات تجارية رسمية.

ونفى جونسون ارتكاب أي مخالفات، قائلا إن كل شئ تمّ وفقا لإجراءات صحيحة تماما، ولا توجد مصلحة في الإعلان عنها.