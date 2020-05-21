كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 06:38 مساءً - انت الان تقراء خبر محافظة كركوك العراقية تعلن فرض حظر تجول مشدد لمدة 5 أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن عضو خلية الأزمة في كركوك شمالي العراق دلير صمد، اليوم الخميس، عن تدشين حظر تجوال لمدة 5 أيام في المحافظة، لافتاً إلى أن "حظر التجول سيبدأ من يوم الأحد القادم الموافق 24 من مايو الجاري، إلى يوم الخميس الموافق 28 من الشهر الجاري".
وأعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق، يوم الاثنين الماضي، عن بدء حظر التجول المشدد من اليوم الأول لعيد الفطر، ولمدة 3 أيام، لافتة إلى إن "كل من يقوم بخرق الحظر تتم محاسبته".
وتضمنت المقررات أيضا، إغلاق كافة المحال التجارية والافران وكافة الأماكن التي فك الحظر عنها مسبقا، ويستثنى من حظر التجوال، "القوات الأمنية والفرق الصحية والإسعاف"، ويسمح لهم بالحركة أثناء أوقات عملهم الرسمي.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة العراقية، عن تسجيل 153 إصابة و6 وفيات جديدة بفيروس كورونا.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 5,131 مليون إصابة، بينهم أكثر من 331 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,044 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.