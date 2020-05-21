كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 06:38 مساءً - انت الان تقراء خبر محافظة كركوك العراقية تعلن فرض حظر تجول مشدد لمدة 5 أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن عضو خلية الأزمة في كركوك شمالي العراق دلير صمد، اليوم الخميس، عن تدشين حظر تجوال لمدة 5 أيام في المحافظة، لافتاً إلى أن "حظر التجول سيبدأ من يوم الأحد القادم الموافق 24 من مايو الجاري، إلى يوم الخميس الموافق 28 من الشهر الجاري".

وأعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق، يوم الاثنين الماضي، عن بدء حظر التجول المشدد من اليوم الأول لعيد الفطر، ولمدة 3 أيام، لافتة إلى إن "كل من يقوم بخرق الحظر تتم محاسبته".

وتضمنت المقررات أيضا، إغلاق كافة المحال التجارية والافران وكافة الأماكن التي فك الحظر عنها مسبقا، ويستثنى من حظر التجوال، "القوات الأمنية والفرق الصحية والإسعاف"، ويسمح لهم بالحركة أثناء أوقات عملهم الرسمي.