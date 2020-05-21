الأردن تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا

وصرح "جابر" بتسجيل 11 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا، موضحاً أنه نظراً لأهمية التكنولوجيا وتوفير المعلومة بشكل فوري قامت الوزارة بتطوير عدد من التطبيقات الالكترونية وأهمها تطبيق أمان الذي تم بعقول وسواعد أردنية، وتم انشاء تطبيق سندس للمصابين، واستخدام تطبيق بادر للأردنيين في الحجر المؤسسي لمتابعته خلال الحجر المنزلي وسيتم متابعتهم بواسطة عينات عشوائية.

أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، اليوم الخميس، عن تسجيل 12 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 684 حالة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 5,128 مليون إصابة، بينهم أكثر من 330 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,044 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.