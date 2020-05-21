كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 06:38 مساءً - انت الان تقراء خبر إسبانيا: تسجيل 482 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
سجلت السلطات الصحية الإسبانية، اليوم الخميس، 482 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى أكثر من 233 ألف إصابة، نقلا عن فضائية سكاي نيوز بالعربية.
وكانت السلطات الإسبانية، قد أعلنت مساء أمس الأربعاء، أنها مددت حالة الطوارئ لأسبوعين وذلك للمرة السادسة، ويأتي ذلك مع تصاعد المعارضة داخل البرلمان لحكومة بيدرو سانشيز، التي تواجه أيضا احتجاجات شعبية.
ووافق البرلمان الإسباني على تمديد هذا الإجراء الاستثنائي حتى يوم 6 يونيو الماضي بأغلبية 177 صوتاً ورفض 162 نائباً وامتناع 11 عن التصويت.
وسمحت حالة الطوارئ بفرض تدابير حجر من بين الأكثر صرامة في العالم منذ يوم 14 مارس الماضي لاحتواء فيروس كورونا، وترى الحكومة أنه من الضروري أن يتم إنهاء الحجر على مراحل تستمر حتى نهاية شهر يونيو المقبل.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 5,125 مليون إصابة، بينهم أكثر من 330 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,043 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.