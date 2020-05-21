كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 06:38 مساءً - انت الان تقراء خبر إسبانيا: تسجيل 482 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت السلطات الصحية الإسبانية، اليوم الخميس، 482 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى أكثر من 233 ألف إصابة، نقلا عن فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وكانت السلطات الإسبانية، قد أعلنت مساء أمس الأربعاء، أنها مددت حالة الطوارئ لأسبوعين وذلك للمرة السادسة، ويأتي ذلك مع تصاعد المعارضة داخل البرلمان لحكومة بيدرو سانشيز، التي تواجه أيضا احتجاجات شعبية. ووافق البرلمان الإسباني على تمديد هذا الإجراء الاستثنائي حتى يوم 6 يونيو الماضي بأغلبية 177 صوتاً ورفض 162 نائباً وامتناع 11 عن التصويت. وسمحت حالة الطوارئ بفرض تدابير حجر من بين الأكثر صرامة في العالم منذ يوم 14 مارس الماضي لاحتواء فيروس كورونا، وترى الحكومة أنه من الضروري أن يتم إنهاء الحجر على مراحل تستمر حتى نهاية شهر يونيو المقبل. Advertisements