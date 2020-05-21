كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 06:38 مساءً - انت الان تقراء خبر المسماري: تدخل تركيا العسكرى أفشل الوصول لحل سياسى في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسمارى، اليوم الخميس، إن "التدخل العسكرى التركى في ليبيا ودعمها للميليشيات منذ عام 2014 أفشل كل محاولات الوصول إلى حل سياسى في ليبيا".

وذكر المسماري: أن كل الاتفاقات الخارجية التي وقعها رئيس المجلس الرئاسي الليبى فايز السراج تُعد "غير شرعية"، موضحاً أن "المجلس الرئاسي لم يحظ بالشرعية من مجلس النواب الليبى".

وأشار إلى رفض ميليشيات طرابلس بشكل قاطع لأى هدنة إنسانية، نافياً استهداف الوحدات العسكرية التابعة الجيش الليبي لأي مرافق صحية في العاصمة طرابلس.

وأكد على أن المعركة مستمرة ضد الإرهاب في ليبيا، متهماً ميليشيات طرابلس باستهداف مدينة الأصابعة غرب البلاد بصواريخ جراد.

وأعرب عن استغرابه من عدم إدانة الأمم المتحدة للتدخلات التركية في ليبيا، مستعرضا مقاطع فيديو توضح سبل الدعم التركى للميليشيات المسلحة بالعتاد والمرتزقة.