كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 06:38 مساءً - انت الان تقراء خبر الجزيرة القطرية تدافع عن الإرهابي هشام عشماوي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستمر قناة الجزيرة القطرية في تسخير إمكانياتها الحالية للدفاع عن الإرهابيين المرتبطين بتنظيم الإخوان والقاعدة، وآخر ما فعلته قناة الجزيرة هو ما قدمه عضو ما يسمى بـ "تنظيم الجبهة السلفية" المصنف كتنظيم إرهابي في دول عربية، الذي نشر مقالا بعنوان "هشام عشماوي.. الوجه الآخر من الاختيار".

وقدم "تنظيم الجبهة السلفية" في المقال دفاعاً عن الإرهابي هشام عشماوي ويبيض صفحته ويبرأه من جرائم راح ضحيتها الأبرياء، من بينها قتل أفراد كمين الفرافرة وتفجير مديرية أمن الدقهلية ومحاولة اغتيال وزير الداخلية المصري الأسبق محمد إبراهيم وغيرها من العمليات الإرهابية، التي قامت بها الإرهابي عشماوي، حسبما ذكرت منصة "مداد نيوز".

وقامت الجزيرة القطرية تحت ضغط الانتقادات بحذف المقالة؛ لتعارضها مع سياسات النشر، ولكن تاريخ قناة الجزيرة معروف بدعم الإرهابيين؛ حيث كانت "الجزيرة" هي منصة تقديم الإرهابيين إلى العالم ومنصة للترويج للتنظيمات الإرهابية من بينها القاعدة والنصرة وداعش.

Advertisements

*هشام عشماوي