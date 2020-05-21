كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 06:38 مساءً - انت الان تقراء خبر صحيفة: قيادة الإمارات تحرص على حماية كل فرد على أرضها دون تمييز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت صحيفة "البيان" الإماراتية، الصادرة اليوم الخميس، إن القيادة الإماراتية الرشيدة حريصة على تعزيز وتطوير قدرات القطاع الصحي في الدولة وجهوزيته التامة؛ لضمان استجابته القوية في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.

وأضافت الصحيفة الإماراتية: وتسعى القيادة للتنسيق بين مكونات المنظومة الصحية في الدولة من مستشفيات حكومية وخاصة ومؤسسات ومراكز الرعاية الطبية المتخصصة، وذلك من خلال تكامل أدوارها وتضافر جهودها خلال هذه الظروف التي يمر بها الوطن والعالم كله في التصدي لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وتقديم أفضل الرعاية الطبية للمرضى وفق أعلى المعايير العالمية.

وللفتت إلى أن هذا ما أكده ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال تفقده مستشفى الإمارات الميداني لمعالجة مصابي فيروس كورونا في مدينة محمد بن زايد بأبوظبي، والذي تصل طاقته الاستيعابية إلى 1200 سرير موزعة على تسع مناطق، فيما يديره فريق يتضمن 46 طبيباً ومختصاً و155 ممرضة.

وأضافت أنه في الوقت الذي لا تألو فيه القيادة الرشيدة جهداً لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين، فإنه من الواجب على الجميع الاحتراز والالتزام والتعامل بأعلى درجات الحرص مع الفيروس، حتى لا يزداد انتشار الوباء.

وتابعت: وهذا ما ناشد به الشيخ محمد بن زايد الجميع قائلاً: "وايد مهم أنه أهلنا وجماعتنا المقيمين يقومون شوية بشد الحزام خاصة في الفترة هذه، ونشوف هذه الأرقام تنزل عندنا في إشارة إلى أرقام الإصابات"، مضيفاً: "أهلنا يلتزمون توصلهم الرسالة ويفهمونها، أهل الإمارات لمَّاحين وأذكياء".

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وفي ختام افتتاحيتها أكدت الصحيفة على أن قيادة الدولة الحكيمة تحرص على حماية كل فرد يعيش على أرضها من دون تمييز، والاهتمام بصحتهم وسلامتهم باعتبارها أولوية قصوى.