كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 06:38 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية إلى جمهورية القمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، طائرة مساعدات طبية إلى جمهورية القمر المتحدة تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية؛ لدعمها في الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وسيستفيد منها أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.
وقال سفير الإمارات لدى جمهورية القمر المتحدة سعيد محمد سعيد المقبالي: إن "هذه المساعدات تأتي في إطار التعاون وتعزيز الشراكة بين البلدين، والتزام دولة الإمارات الكامل بمساعدة الدول الأفريقية في مكافحة كورونا"، نقلاً عن وكالة أنباء الإمارات "وام".
وأضاف المقبالي: أن "هذه المساعدات ستدعم جهود العاملين في الخطوط الأمامية، الذين يقدمون أروع نماذج التضحية ويقودون بشجاعة جهود مكافحة الوباء، وستعزز من إمكانياتهم في الحد من انتشاره".
وقدمت دولة الإمارات أكثر من 634 طنًا من المساعدات لأكثر من 53 دولة، استفاد منها نحو 634 ألفا من المهنيين الطبيين.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 5,125 مليون إصابة، بينهم أكثر من 330 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,043 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.