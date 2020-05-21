كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 06:38 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية إلى جمهورية القمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، طائرة مساعدات طبية إلى جمهورية القمر المتحدة تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية؛ لدعمها في الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وسيستفيد منها أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وقال سفير الإمارات لدى جمهورية القمر المتحدة سعيد محمد سعيد المقبالي: إن "هذه المساعدات تأتي في إطار التعاون وتعزيز الشراكة بين البلدين، والتزام دولة الإمارات الكامل بمساعدة الدول الأفريقية في مكافحة كورونا"، نقلاً عن وكالة أنباء الإمارات "وام".

وأضاف المقبالي: أن "هذه المساعدات ستدعم جهود العاملين في الخطوط الأمامية، الذين يقدمون أروع نماذج التضحية ويقودون بشجاعة جهود مكافحة الوباء، وستعزز من إمكانياتهم في الحد من انتشاره".

وقدمت دولة الإمارات أكثر من 634 طنًا من المساعدات لأكثر من 53 دولة، استفاد منها نحو 634 ألفا من المهنيين الطبيين.

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