كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 06:38 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات.. افتتاح مركز جديد لإجراء اختبارات "كورونا" في أبوظبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مركز العاصمة للفحص الصحي في الإمارات، اليوم الخميس، افتتاح مركز جديد لاختبارات وفحوصات الكشف عن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في منطقة المصفح بأبوظبي وذلك تحت إشراف الخدمات العلاجية الخارجية إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، ويتميز المركز الجديد بطاقته الاستيعابية العالية التي تجعله يستقبل 3,500 مراجع، وذلك بما يتماشى مع توجيهات حكومة أبوظبي ومبادراتها الرامية لضمان بيئات عمل صحية ومستدامة.

وأطلق مركز الفحص الجديد بالتعاون والتنسيق مع الخدمات العلاجية الخارجية؛ بهدف دعم وتوسيع نطاق استراتيجية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة نحو إجراء اختبارات وفحوصات طبية واسعة النطاق للكشف عن فيروس كورونا لتشمل منطقة المصفح الصناعية.

وقال نائب أول رئيس "مبادلة للرعاية الصحية" حسن جاسم النويس: إن "الظروف الراهنة تتطلب تظافر وتكاتف الجهود من جميع الأطراف لدعم الجهود الجبارة، التي تبذلها حكومة الإمارات في مواجهة جائحة كورونا".

وأوضح "النويس" أن افتتاح مركز الفحص الجديد بالتعاون مع الخدمات العلاجية الخارجية وشركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" يأتي استكمالاً للجهود، التي تبذلها مرافق مبادلة للرعاية الصحية؛ لتحقيق أهداف حملة "#نعمل_نخلص" التي أطلقتها شركة "مبادلة" لمساندة الجهود الوطنية، التي تُبذل في هذه المرحلة ودعماً للتوجيهات الحكومية بتوسيع نطاق عمليات الفحص للكشف عن الفيروس وتحييده.

Advertisements

كما يأتي افتتاح مركز الفحص الجديد بالتزامن مع التوجيهات، التي دشنتها دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي لجميع المنشآت التجارية والصناعية بضرورة إجراء اختبارات وفحوصات لجميع العمال حرصاً على سلامتهم وسلامة جميع أفراد المجتمع.

ويُعد مركز العاصمة للفحص الصحي واحداً من أربع مرافق مشاركة في مشروع المسح الوطني، المبادرة الحكومية التي تستهدف اختبار 335,000 من السكان والموظفين في منطقة المصفح وزيادة وعيهم حول الإجراءات الوقائية، التي يمكنها المساهمة في تقليل مخاطر العدوى إلى أدنى حد إلى جانب الخطوات التي يجب اتخاذها إذا في حال ظهور الأعراض.

وقال المدير التنفيذي للخدمات العلاجية الخارجية محمد حواس الصديد: يسرنا التعاون مع "مبادلة للرعاية الصحية" ومركز العاصمة للفحص الصحي لتكثيف الدعم المقدم لمشروع المسح الوطني، وذلك ضمن إطار التزامنا بتوسيع نطاق فحوصات واختبارات الكشف عن فيروس كورونا على امتداد إمارة أبوظبي باعتبارها واحدة من الاستراتيجيات التي أثبتت فعاليتها في الحد من انتشار الوباء.

هذا وسيقوم موظفو مركز العاصمة للفحص الصحي بإجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة لجميع المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، الذين يعانون من أعراض فيروس كورونا، وذلك تماشياً مع توجيهات دائرة الصحة في أبوظبي.