كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 06:38 مساءً - انت الان تقراء خبر اليابان.. استقالة المدعي العام في طوكيو بسبب فضيحة المقامرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم رئيس مكتب الادعاء العاك في طوكيو استقالته بعد اتهامه بالمقامرة خلال إغلاق فيروس كورونا المستجد ، حسبما أعلنت وسائل إعلام يابانية، اليوم الخميس.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو"، أن وزير العدل ماساكو موري قال فى مؤتمر صحفى، إن هيرومو كوروكاوا اعترف بحالتين لمقابلة أشخاص للعب ما جونغ من أجل المال، وهى جريمة جنائية فى اليابان، انتهاكا لأوامر المباعدة الاجتماعية، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وقال "موري" للصحفيين، إن مجلس الوزراء سيقبل استقالته يوم الجمعة فيما يعتبر انتكاسة لرئيس الوزراء شينزو آبي الذي سمحت حكومته لكوروكاوا بالبقاء في منصبه بعد سن التقاعد البالغ 63 عاما.

أفادت مجلة Shukan Bunshun الأسبوعية يوم الأربعاء، أن كوروكاوا، الذي روجت له وسائل الإعلام كخليفة محتملة لكبار المدعين في البلاد، لعب لعبة البلاط مع ثلاثة صحفيين من صحيفتين كبريتين في اليابان في مايو.

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وفي سياق منفصل، سجلت اليابان 31 حالة اصابة جديدة بالفيروس وثماني وفيات يوم الثلاثاء، ليرتفع الاجمالي الوطني الى 16925 حالة اصابة و784 حالة وفاة، وفقا لما اوردته شبكة "سي إن إن".

كان يوم الثلاثاء هو اليوم العاشر على التوالي الذي تسجل فيه أقل من 30 حالة جديدة في البلاد. انخفضت الحالات الجديدة اليومية بشكل مطرد خلال الشهر الماضي؛ قبل أسابيع فقط، كانت اليابان لا تزال تسجل ما بين 100 و300 حالة في اليوم.

أعلن رئيس الوزراء شينزو آبي حالة الطوارئ لأول مرة في العديد من المحافظات المتضررة في 7 أبريل، قبل أن يمتد إلى البلد بأكمله في 16 أبريل. تم رفع الإجراء الأسبوع الماضي لمعظم المحافظات.